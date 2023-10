Gazzetta - Conte, Tudor o Gallardo: De Laurentiis fa emergere i nomi dei sostituti di Rudi Garcia

Due ko in 8 partite e -7 dalla vetta quando un anno fa all'ottava giornata i partenopei comandavano imbattuti con 20 punti, adesso la panchina di Rudi Garcia è davvero in bilico. "L'inquietudine di De Laurentiis sta facendo emergere i nomi dei possibili sostituti qualora la scure cadesse sul tecnico francese", a scriverlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport che fa i tre nomi che ha messo nel mirino De Laurentiis:

"ANTONIO CONTE - Il sogno è lui, Antonio Conte. Ma pare un obiettivo quasi irraggiungibile. Al Tottenham l'ex c.t. intascava circa 9 milioni netti a stagione. Cifra proibitiva, a meno che Conte decida di rinunciarvi accontentandosi di molto meno per un progetto comunque intrigante come quello degli azzurri.

IGOR TUDOR - Il fatto che l’allenatore, ex Verona e Udinese, prediliga la difesa a tre non pare più essere un problema, come ha fatto capire De Laurentiis. Uomo forte e ambizioso, con la Juve nel cuore, il 45enne croato sarebbe un profilo perfetto per dare una scossa all'ambiente. Lo scorso anno ha riportato il Marsiglia in Champions.

MARCELO GALLARDO - E poi c'è l'outsider il nome meno conosciuto e magari anche meno gettonato, ma pur sempre intrigante, quello di Marcelo Daniel Gallardo, ex stella e anche ex tecnico del River Plate. Dalla scorsa estate è senza panchina".