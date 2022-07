Gazzetta - Contatto ufficiale Napoli-Fenerbahce per Kim Min-Jae! In azione gli intermediari dell'affare Elmas, le cifre

Kalidou Koulibaly ieri sera era a Londra per sostenere le visite mediche col Chelsea. Il Napoli si sta muovendo per l’operazione più complessa, ovvero sostituire un totem, un centrale che nel suo ruolo è ritenuto fra i migliori al mondo. Ne parla la Gazzetta dello Sport, accennando al nome di Kim Min-Jae del Fenerbahce.

La strategia del club è quella di cercare il meglio senza farsi prendere per la gola.

"Ieri il Napoli ha avuto un contatto ufficiale anche con il Fenerbahce chiedendo il centrale coreano Kim Min-Jae, 25 anni, e ottime referenze tecniche e fisiche. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni. Il Napoli vuole arrivare massimo a 15 con formule di pagamento agevolato.

Non sarà semplice ma sono in azione degli intermediari, gli stessi che nell’estate del 2019 favorirono il passaggio di Eljif Elmas dallo stesso club al Napoli. Servirà tempo per chiudere una operazione complessa del genere"