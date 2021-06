Ultime notizie calcio mercato - Ha del clamoroso la notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport: ci sarebbe stato, infatti, un contatto tra Sergio Ramos ed José Mourinho. Lo spagnolo, infatti, si è appena liberato a parametro zero dal Real Madrid e, visti i buoni rapporti che ci sono tra il portoghese ed il centrale difensivo, non è detto che questo sogno non possa trasformarsi presto in realtà. Prima però dell'affondo è necessario cedere Smalling, che è seguito con interesse dall'Everton.