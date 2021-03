Gazzetta conferma: al Napoli piace Moueffek! Il 20enne sarebbe l'alternativa a Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - A prescindere da quello che sarà l’esito finale di questo campionato, il Napoli è già proiettato sul futuro. Ma una bozza del programma di mercato c’è già, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Cristiano Giuntoli è in continuo contatto coi suoi collaboratori che stanno seguendo alcuni giocatori sparsi per l’Europa. Si tratta di profili giovani, che dovranno integrare un organico che sarà rinnovato in buona parte. Giuntoli è già attivo da tempo. Come alternativa a Di Lorenzo, sulla fascia destra, si sta seguendo Aimen Moueffek, 20 anni, del Saint-Etienne"