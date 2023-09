Gazzetta - Caso Osimhen, ora possibile cessione a gennaio

Calciomercato Napoli - Caso Osimhen, possibile cessione a gennaio adesso: lo riporta l’edizione on line de La Gazzetta dello Sport.

Proprio in questi giorni l’agente aspettava una risposta alle varie richieste avanzate per rinnovare, ma adesso è rapporti sono gelidi dopo quanto accaduto. Occhio quindi alla sessione invernale, col rischio altrimenti - data la scadenza tra poco più di un anno - che la quotazione si abbassi. A meno che non rientri tutto nelle prossime ore e settimane. Ma al momento lo scenario di un addio a inizio 2024 - riferisce la rosea - non è da escludere.