Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome di Lorenzo Tonelli è sfumato per il Brescia: "In entrata almeno due difensori, parole di Cellino, con Lorenzo Tonelli che ormai è sfumato, superato da Federico Ceccherini, Slobodan Rajkovic e Luka Bodgan come alternative. Difensori pronti per affrontare il difficile cammino nella massima categoria ma soprattutto in grado di guidare la retroguardia: questo l’identikit".