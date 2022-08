Gazzetta annuncia: per il 'nuovo Mertens' a Napoli è solo questione di tempo

Aurelio De Laurentiis è pronto ad un'offerta da 30 milioni per acquistare quello che potrebbe essere il nuovo Dries Mertens in maglia Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Da oggi in poi sarà meglio monitorare gli spostamenti di De Laurentiis e Carnevali perché il faccia a faccia potrebbe andare in scena a sorpresa da un momento all’altro:

"Il Sassuolo vuole trovare il sostituto di Raspadori prima di sedersi a parlare della sua cessione perché altrimenti rischia di essere poi preso per il collo nella caccia ad un attaccante. Insomma, per il “nuovo Mertens” dovrebbe essere solo questione di tempo, sempre che non ci siano intoppi (a proposito, forse non a caso ieri Raspadori ha giocato soltanto la parte finale dell’amichevole del Sassuolo contro la Vis Pesaro)"