Gazzetta annuncia: Gattuso firmerà col Napoli fino al 2022, stipendio di 1,5mln! Primo contatto con De Laurentiis già tre mesi fa

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha in agenda una giornata da trascorrere a Castel Volturno, in questa settimana, per incontrare Gattuso e i giocatori. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"L’ultima volta era stato il 6 marzo, De Laurentiis arrivò per comunicare all’allenatore l’intenzione di voler continuare insieme anche per i prossimi due anni. Un primo contatto poi approfondito in questi mesi, attraverso videochiamate e telefonate per pianificare le modalità e i tempi della firma. Gattuso firmerà un contratto fino al 2022 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione"