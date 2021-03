Gazzetta annuncia: addio Fabian Ruiz! Ha rifiutato il rinnovo, già scelta la nuova destinazione

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’intenzione della S.s.c. Napoli è quella di programmare già il futuro prossimo al di là di chi sarà il nuovo allenatore e il piazzamento finale in campionato.

Fabian Ruiz Napoli, rinnovo rifiutato

Ci sarebbe già una bozza del programma stilato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli che prevederebbe la cessione di alcuni giocatori importanti tra cui Fabian Ruiz. Secondo Gazzetta andrà via sicuramente, poichè non ha voluto discutere il prolungamento del contratto, perché vuole tornarsene in Spagna, nella Liga.