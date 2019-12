Il Napoli si fionda sul mercato per rinforzare la rosa e risalire la china in campionato. Serve un centrocampista che possa giocare in cabina di regia. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Un'altra trattativa è legata a Amrabat, centrocampista del Verona. Prima di chiudere, in ogni modo, il club veneto dovrà riscattare il giocatore che è di proprietà del Bruges, versando 3.5 milioni. Amrabat, comunque, è previsto per la prossima stagione.