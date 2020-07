Gazzetta - Allan-Inter, una trattativa che ritorna di moda: il brasiliano è tra i tre nomi indicati da Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Conte ha necessità di un giocatore che abbini muscoli, struttura fisica e ritmi di gioco elevati. In quel settore vanno considerato in uscita Borja Valero e almeno uno tra Vecino e Gagliardini, forse entrambi se arriveranno offerte. E molto dipenderà da quel che accadrà con Nainggolan: a Conte non dispiacerebbe riaverlo, resta da capire se la società sarà disposta a fare un passo indietro rispetto alle decisioni della scorsa estate. Se il Ninja non avrà una seconda chance, almeno tre profili vengono monitorati ad Appiano: quello «senza scadenza» di Vidal, il Kessie già cercato a gennaio in un’ipotesi di scambio con Vecino. Ma torna di moda anche un altro nome, anche questo già avvicinato dai nerazzurri, ovvero Allan, ormai in uscita dal Napoli di Gattuso".