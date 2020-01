Gazzetta - Ricardo Rodriguez sarà inizialmente la riserva di Mario Rui

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Ricardo Rodriguez: "Dopo Demme, Lobotka, Politano e Rrahmani, dunque, Giuntoli concluderà anche l’acquisto di Rodriguez che, almeno in partenza, rappresenterà l’alternativa a Mario Rui. L’ingaggio dell’esterno svizzero si è reso necessario per sopperire all’assenza di Faouzi Ghoulam. Il Napoli lo sta aspettando da un anno e più, ormai, ma il giocatore algerino fa fatica a recuperare dal doppio infortunio patito al ginocchio. Un calvario iniziato il primo novembre 2017 e che dura da oltre due anni, durante i quali s’è visto in qualche partita, ma non ha mai garantito al continuità"