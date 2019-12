Gattuso-Napoli, SportItalia conferma: mercoledì novità, Fiorentina defilata! Impossibile continuare con Ancelotti

Calciomercato Napoli - Il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale conferma quanto svelato in esclusiva dall'esperto mercato Rai Ciro Venerato a CalcioNapoli24tv, canale 296 digitale terreste, nel corso di CN24LIVE sul possibile arrivo in azzurro di Rino Gattuso (clicca qui per leggere)

Rino Gattuso aspetta il Napoli, con possibilità concrete (molto concrete) di arrivare a un accordo. Quando? Dopo la gara contro il Genk di domani, non lo escludiamo, oppure dopo Napoli-Parma del prossimo turno di campionato. Vi abbiamo svelato i contatti tra De Laurentiis e Jorge Mendes dei giorni scorsi, il pareggio di sabato scorso a Udine ha acuito le tensioni, i malcontenti, le polemiche.

Ancelotti sa di non avere la squadra in pugno, sa che la polemica sul ritiro e l’ammutinamento con relative multe hanno lasciato irrimediabilmente il segno. Quasi impossibile andare avanti, non ci risulta che De Laurentiis abbia deciso di resistere fino a maggio per tutelare il contratto. La situazione è difficile, molto. Di aspetta il Genk per la qualificazione agli ottavi di Champions, al massimo il Parma. Difficilmente si andrà oltre. Non ci sono altri traghettatori previsti, anche perché Gattuso non è un traghettatore e ha chiesto 18 mesi di contratto.

La Fiorentina aveva pensato a Gattuso, ma senza contatti diretti, veri: gli apprezzamenti, anche di Commisso, nulla più. Ancora due partire per Montella, ma già quella contro l’Inter di domenica sera è delicatissima. In caso di svolta, difficilmente sarebbe Gattuso il sostituto. Semplicemente perché Ringhio aspetta il Napoli.

Gattuso più Ibrahimovic? Questo è un altro discorso: il Napoli è su Ibra da giorni, ma è stato assillato da altri problemi, quelli di queste ore. Il legame tra Gattuso e Zlatan è fortissimo, ma c’è in religiosa attesa il Milan con il Bologna che fin qui si è limitato a un contatto tra Mihajlovic e il fuoriclasse svedese. Ma intanto il Napoli deve risolvere il quiz allenatore con Gattuso in attesa, molto più che alla finestra