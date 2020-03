Repubblica - Rinnovo Gattuso: oltre a Mertens, ha chiesto garanzie sulla conferma di altri due azzurri

Ultimissime calcio Napoli- Gattuso-Napoli, si può rinnovare. L'edizione odierna di Repubblica, parla dell'incontro tra De Laurentiis e Gattuso, che si è tenuto ieri a Castel Volturno. Un incontro per tracciare il futuro. Rino Gattuso resterà allenatore del Napoli. De Laurentiis ha espresso la sua volontà in maniera chiara di continuare anche i prossimi anni con l'ex allenatore del Milan. Ieri presente l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, l'uomo dei contratti della SSC Napoli.

Si è ritrovato con Gattuso alle 16,30: un’oretta abbandonante per mettere sul tavolo tanti argomenti. Il principale riguarda proprio la posizione contrattuale del suo nuovo condottiero che ha firmato lo scorso dicembre fino al 2021 con doppia clausola di uscita (quella del Napoli da esercitare entro il 10 giugno, per Gattuso il 30 aprile). A breve ci sarà un nuovo summit alla presenza di Jorge Mendes, procuratore di Gattuso . Toccherà a lui stringere gli accordi con la società. Gattuso ovviamente si è informato anche sui programmi futuri del club. Vuole delle garanzie tecniche per poter puntare in alto.

Alcuni giocatori per lui sono imprescindibili: Mertens è il punto di riferimento in attacco e Milik potrebbe andare via, Zielinski e Fabiàn due giocatori che non vorrebbe perdere. Li ha rilanciati in questi mesi e adesso sono titolari imprescindibili della sua gestione. Dal ko interno con la Fiorentina, Gattuso ha rivisto le sue idee a livello tattico (coprendo l’abito che finora aveva indossato il Napoli) e sono arrivati risultati convincenti. De Laurentiis è convinto e ha proposto altri due anni di contratto all'allenatore.