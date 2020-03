Il Mattino - Rinnovo Gattuso, ADL vuole chiudere entro il 30 aprile e spinge per incontrare i procuratori alla Filmauro: messaggi continui con Mendes

Calciomercato Napoli - Rinnovo Gattuso-Napoli: Aurelio De Laurentiis a lavoro per il futuro. Il presidente del Napoli vorrebbe incontrare procuratori e intermediari di Rino in sede, alla Filmauro, ma deve accontentarsi di videochiamate e mail. Il Mattino rivela alcuni retroscena legati al futuro dell'allenatore del Napoli.

ADL vuole incontrare Jorge Mendes, l'agente che assiste il tecnico calabrese. Vuole la fumata bianca di Gattuso per la sua permanenza a Napoli il prima possibile. L'appuntamento era fissato a Barcellona, la sera prima della gara di ritorno degli ottavi. Oggetto della discussione il futuro di Ghoulam, ma soprattutto del nuovo contratto dell'allenatore che a dicembre ha preso il posto di Ancelotti con un contratto fino al 2021, ma ADL vuole portarlo fino al 2023. Mendes e De Laurentiis continuano a scambiarsi messaggi distensivi e rassicuranti. E non è escluso che presto inizino a inviarsi anche le prime bozze del nuovo contratto. De Laurentiis pronto a ridiscutere il nuovo accordo entro il 30 aprile. L'idea è di rinnovare con un compenso di 1,5 milioni di euro, compresi i diritti di immagine che Gattuso ha ceduto solo in parte al Napoli.