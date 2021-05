Gattuso-Juve, Tuttosport: è in pole col ribaltone Pirlo! Interesse concreto, piace per questi motivi

Calciomercato Napoli notizie. Clamorosa indiscrezione riportata dall'edizione di TuttoSport in edicola oggi: l'attuale tecnico della SSC Napoli Rino Gattuso in pole alla Juve in caso di ribaltone Pirlo. L'allenatore azzurro ha lo stesso agente di Cristiano Ronaldo.

Ecco cosa scrive il quotidiano a riguardo.

"Uno dei candidati più quotati in caso di ribaltone resta Rino Gattuso . I motivi sono diversi. L’allenatore del Napoli, oltre che per il gioco di qualità e per la crescita degli ultimi anni, è apprezzato per il carisma e per il carattere che trasmette alle proprie squadre. Carattere che negli ultimi mesi ha permesso agli azzurri di lanciarsi in una rimonta tutt’altro che scontata. Agli aspetti tecnico-temperamentali se ne aggiunge un altro, comunque non secondario: Gattuso non si è accordato con il presidente Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto e così a fine giugno sarà libero di scegliersi la prossima avventura. Negli ultimi giorni sembra essersi raffreddata la pista Fiorentina. Rino, prima di impegnarsi con un club, vuole vedere e valutare tutte le offerte che arriveranno sulla scrivania di Jorge Mendes , che oltre a essere il super manager di Cristiano Ronaldo è anche il suo agente di riferimento. L’interesse della Juventus è concreto, però la strada non è segnalata in discesa anche perché alla Continassa non sono ancora sicuri al cento per cento di separarsi da Pirlo. Su Gattuso c’è pure la Lazio. Già, perché il proseguimento del matrimonio tra Simone Inzaghi e i biancocelesti è segnalato a rischio"