Auriemma su TS: possibile incontro ADL-Gattuso oggi a Roma! Ringhio ha fretta, due club lo pressano

Calciomercato Napoli - Il presidente ora sta riflettendo se esonerare o meno Carlo Ancelotti, analizzando ed incontrando i suoi più stretti collaboratori per decidere cosa fare con l’allenatore. E' quanto scrive Raffaele Auriemma su TuttoSport oggi in edicola aggiungendo altri clamorosi dettagli su Gattuso

Quel primo tempo di Udine ha lasciato ammutolita la dirigenza azzurra: dopo tre giorni di ritiro, si aspettavano di vedere una squadra avvelenata dal primo minuto. Invece così non è stato e De Laurentiis sta studiando se e come dare vita al ribaltone. Oggi dovrebbe incontrare Rino Gattuso nel suo ufficio a Roma, per sentire l’ex allenatore del Milan che ha fretta perché c’è anche la Fiorentina che pressa, oltre al Guangzhou in Cina. De Laurentiis sentirà le richieste di Ringhio (vorrebbe un anno e mezzo di contratto)