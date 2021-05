Gattuso alla Juve? Clamoroso TuttoSport: Ringhio in ascesa! L'identikit stuzzica da tempo

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. In attesa dell'ufficialità dell'addio di Rino Gattuso sulla panchina della Ssc Napoli l'edizione odierna di TuttoSport lancia una clamorosa indiscrezione: Ringhio sarebbe finito in pole per la panchina della Juventus

Ecco cosa scrive nel dettaglio il quotidiano torinese:

Sono segnalate in salita per la panchina della Juventus 2021-22. Non è un’idea dell’ultima ora: è da qualche tempo che l’identikit del calabrese stuzzica i dirigenti bianconeri, ma negli ultimi giorni la candidatura si è rafforzata. Gattuso è molto più che un’ipotesi. La Juventus potrebbe ripartire da uno degli allenatori delle due squadre a cui contenderà la Champions fino all’ultimo (Napoli e Milan). Rino è in ascesa, ma non ancora in discesa. I bianconeri dovranno superare la Fiorentina, che si è mossa in anticipo sul campione del mondo. Nei salotti del mercato sono convinti che tutto sia ancora possibile ma, se sarà effettivamente così, si capirà nei prossimi giorni.