Garnacho-Napoli, Manna ammette: "Ecco come sono andate davvero le cose" | VIDEO

Il direttore sportivo Giovanni Manna in conferenza stampa ha parlato anche della trattativa con Alejandro Garnacho, vicinissimo al Napoli in questa sessione di mercato.

Queste le dichiarazioni di Manna su Garnacho: "Garnacho ci piace e ci è piaciuto, che abbiam otrattato e incontrato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto un'offerta molto importante allo United, eravamo molto vicini alle loro richieste. Il calciatore, per lasciare la Premier a gennaio, probabilmente voleva essere accontentato economicamente. Cosa che noi non possiamo fare e non vogliamo fare, abbiamo delle medie salariali nello spogliatoio. Non posso inserire un calciatore con stipendio medio-alto a gennaio, in uno spogliatoio che sta facendo un lavoro importante: non lo trovo corretto"