Garcia: "James-Napoli, c'è un altro problema oltre i diritti d'immagine: vuole vivere a Madrid"

A Radio Marte è intervenuta la giornalista Claudia Garcia: "Chiuso l'affare Correa, l'Atletico può buttarsi su James Rodriguez e l'offerta dell'Atletico sarà accettata dal Real Madrid. Quest'ultimo non vorrebbe venderlo ad una concorrente, ma se è l'unica possibilità, lo farà. James ha casa a Madrid e ha sempre detto di voler restare in città. Certo, sarebbe venuto anche a Napoli, ma oltre ai problemi dei diritti di immagine c'è stato quella formula ecco perchè sta iniziando anche a prendere in considerazione l'idea di giocare all'Atletico. Tra Mendes e De Laurentiis c'è un buon rapporto e resterà tale anche se non si farà l'affare James Rodriguez. Mendes ha preso anche Leao del Lille e devo dire che ci sono squadre italiane interessate a lui: Inter e Napoli hanno chiesto informazioni. Non c'è stata alcuna offerta finora dal Napoli, ma Leao è il nuovo Mbappè ed ha tutto per diventare la punta migliore del Portogallo. Costa 30-35 milioni e se non andrà in porto l'affare James così come mi dicono, e il Napoli prenderà Icardi, Leao può essere una valida alternativa. Non credo possa essere considerato già la prima scelta, nonostante il suo talento, ma solo perchè è ancora giovane".