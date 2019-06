Garcia: "Grimaldo-Mario Rui? Può accadere qualcosa sull'asse Napoli-Benfica, non escludo Joao Felix! Su James e Diego Costa novità negative..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudia Garcia, giornalista ed esperta di calciomercato. Si è parlato di vari obiettivi del Napoli, come Grimaldo, James Rodriguez e Diego Costa.

“Il Benfica vuole vendere Grimaldo, il Napoli Mario Rui e quindi può accadere qualcosa tra le due società. Il prezzo di Grimaldo però è alto ugualmente, anche con l’inserimento di Mario Rui nella trattativa: il Benfica nonostante la contropartita non scende oltre i 35 milioni. Poi, si parla tanto di Rodrigo, ma se il Napoli deve spendere queste cifre, tanto vale andare su Joao Felix. La trattativa è difficile ma non impossibile anche perché il Benfica non è sicuro di venderlo e lo stesso calciatore vuole giocare. Non escludo però che il Napoli possa andare su Joao Felix. Le informazioni che ho non sono buone per ciò che concerne James Rodriguez e Diego Costa anche perché costano tanto e non sono più giovanissimi e De Laurentiis preferisce sempre puntare sui giovani”