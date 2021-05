Galtier-Napoli, Il Mattino: non è fatta, ma è in pole! Ingaggio definito, cifre e durata contratto

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul futuro allenatore del Napoli calcio. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il casting per il tecnico per prossima stagione pare sia quasi alle battute finali: perché il cerchio si starebbe stringendo attorno a Christophe Galtier.

Ecco cosa scrive il quotidiano

In pole il marsigliese fautore del miracolo Lille e che negli ultimi anni ha lanciato Osimhen ma anche Nicolas Pépé, Leao, Thiago Mendes. Gabriel Magalhaes. Nomi che hanno stregato il patron De Laurentiis. Certo è francese, potrebbe avere delle difficoltà di ambientamento. Motivo per cui, da qui a dire che è fatta ce ne passa,ma per Galtier sarebbe pronto un biennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Bonus compresi.