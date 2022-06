Accostato al Napoli, Galoppo: "Voglio fare un passo avanti, l'Italia mi piace! Valuterò offerte"

Calciomercato Napoli. Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: si tratta di Giuliano Galoppo, classe '99 del Banfield che è seguito da Spalletti e Giuntoli.

Il 23enne Galoppo sta disputando grandi prestazioni con la maglia del Banfield ed ha le idee chiare per il suo futuro. Ecco le sue parole in merito ai microfoni di TNT Sport.

«Non ho fretta di lasciare il Banfield ma voglio continuare a migliorare nella mia carriera, sento la necessità di fare un passo avanti. Se ci saranno offerte le analizzerò per il mio futuro. Le voci dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare tanto. Se ci saranno offerte le valuterò tutte».