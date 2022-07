Galliani stravede per Petagna, la trattativa procede spedita ma Simeone deve aspettare

Le ultime di calciomercato direttamente dalle pagine del Mattino che ritaglia ampio spazio alle trattative in corso per il Napoli, sia in entrtata che in uscita.

Calciomercato Napoli

L’operazione procede spedita, anche perché c’è il gradimento da entrambe le parti: Galliani stravede per Petagna e Petagna sarebbe felice di iniziare questa nuova avventura aMonza. Serve ancora qualcosina, però, prima che il trasferimento si concretizzi definitivamente e quindi anche Simeone deve aspettare prima di poter diventare a tutti gli effetti un giocatore del Napoli.

