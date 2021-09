Notizie calcio - Il Galatasaray sta spingendo in queste ore per portare in Turchia Amadou Diawara.

La Roma ha dato l’ok per la cessione del centrocampista.

Diawara poco utilizzato nelle prime due giornate di campionato, Diawara ha collezionato una sola presenza da subentrato, per un totale di sette minuti di gioco contro la Salernitana.