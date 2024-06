Calciomercato SSC Napoli - Il mercato del Parma neopromosso in Serie A non è ancora decollato, ma - come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport - piace il centrocampista di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano.

Gaetano è tornato in azzurro dopo il prestito al Cagliari, e proprio i sardi lo rivorrebbero nelle proprie fila, stavolta però in prestito con obbligo di riscatto oppure direttamente a titolo definitivo.