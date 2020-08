Gabriel-Napoli, Gazzetta conferma: tutto fatto, arriverà solo dopo la cessione di Koulibaly

Ultime calciomercato Napoli. Ancora affarri sull'asse Napoli-Lille: dopo la trattativa per Victor Osimhen, le due società hanno ormai raggiunto l'accordo anche per il passaggio in azzurro del difensore brasiliano Gabriel. Nella giornata di ieri, ai nostri microfoni, Ciro Venerato aveva svelato i dettagli dell'affare Gabriel, confermati questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport:

"Tutto fatto per l'arrivo di Gabriel al Napoli, si aspetta solo la cessione di Kalidou Koulibaly per chiudere con il club francese. Il difensore brasiliano ha già detto si al trasferimento".