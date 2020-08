Gabriel-Napoli, clamorosa novità: opzione fino al 27 agosto! Arriva subito se... lo scenario

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sull'affare Gabriel. Secondo l'edizione odierna di Repubblica la Ssc Napoli sarebbe sicura di poter arrivare al centrale brasiliano forte di un'opzione strappata al Lille probabilmente nell'affare Osimhen

Koulibaly, invece, resta nel mirino del Manchester City e sarà una vera e propria corsa contro il tempo per definire l’addio: il Napoli attende un rilancio superiore ai 70 milioni di euro per lasciarlo andare e poi chiuderà ufficialmente Gabriel, difensore del Lille, bloccato per 25 milioni di euro. Le voci su un trasferimento all’Arsenal sono molto forti, ma in realtà il Napoli ha un’opzione fino al 27 agosto: entro quella data, andrà completata una cessione nel reparto arretrato per assicurarsi il brasiliano del Lille.