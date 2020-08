Gabriel all’Arsenal, Repubblica: è quasi certo! Ecco perchè Giuntoli non è riuscito più a prenderlo

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi, secondo l'edizione di Repubblica la Ssc Napoli avrebbe perso la corsa al difensore centrale del Lille Gabriel

Il sorpasso è ormai quasi certo. Gabriel Magalhaes, difensore centrale del Lille da tempo nel mirino del Napoli, giocherà invece nell’Arsenal nella prossima stagione, salvo colpi di scena: in Inghilterra non hanno più dubbi, il difensore mancino ha anche svolto le visite mediche con i Gunners a Londra. Il Napoli con il direttore sportivo Giuntoli lo aveva prenotato ma non è riuscito ancora a cedere Koulibaly e Maksimovic. Entrambi restano sul mercato e solo a quel punto il club azzurro potrebbe prendere un rinforzo nel reparto arretrato che al momento conta Manolas, Rrahmani e Luperto. Teoricamente anche Di Lorenzo può essere schierato da centrale, come già accaduto nel corso di questo campionato, soprattutto se dovesse restare Hysaj, alternativa per la fascia destra. Il mercato in difesa, dunque, è condizionato dalle cessioni.