Gabri Veiga-Napoli, si farà o è a rischio? Cosa ha bloccato l'affare e cosa filtra adesso

Calciomercato Napoli - Brusca frenata nelle ultime ore per Gabri Veiga, con tanta ansia per i tifosi del Napoli che hanno prima sognato per l’arrivo di un rinforzo di qualità e poi temuto che l’approdo sfumasse. Tuttavia, come riporta La Repubblica oggi in edicola, non dovrebbe accadere.

La sensazione è che la fumata bianca ci sarà, da un momento all’altro. Il giocatore spinge infatti con forza per conoscere il suo destino e lo aspetta a braccia aperte pure Garcia, che sarebbe contento di avere a disposizione il giovane talento (21 anni) galiziano fin da domenica Maradona contro il Sassuolo. I contatti di Aurelio De Laurentiis sono tuttavia risaputamente complicati e ci sarebbero tre nodi da sciogliere: diritti d’immagine,commissioni e percentuale in caso di futura rivendita. Manca l’ultimo sforzo.