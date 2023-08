ULTIM'ORA AS - Gabri Veiga ad un passo dal Napoli! Si chiude a giorni, il Celta accetta una cifra inferiore alla clausola

Calciomercato Napoli clamorosa ultim'ora dalla Spagna. Il prestigioso quotidiano iberico AS riferisce che le ore di Gabri Veiga al Celta sono contate. Il giocatore ha già trovato l'accordo con il Napoli per apporre la sua firma su un contratto a lungo termine e la fine delle trattative tra i club è ormai ai dettagli.

Gabri Veiga Napoli, i dettagli dell'accordo

L'assoluta novità secondo AS è che non ci sarà il pagamento della clausola , come ha sempre sostenuto il Celta , ma i partenopei pagheranno una cifra inferiore comprensiva di una serie di bonus per obiettivi oltre a una percentuale su una futura cessione.

Dal club di Vigo ammettono che la trattativa è sulla buona strada e che può concretizzarsi nei prossimi giorni. Tuttavia, tutte le parti affermano anche che l'operazione non è chiusa e preferiscono procedere con cautela. Comunque sia, nell'ambiente regna l'ottimismo, quindi salvo un'inaspettata svolta radicale, l'accordo finale è sempre più vicino. L'intenzione è di chiuderla tra questo fine settimana e l'inizio della prossima settimana.

La vendita di Gabri Veiga cambierà notevolmente la roadmap del Celta in questo mercato. L'incasso di un importo vicino ai 40 milioni di euro servirà a Luís Campos per accedere a giocatori che al momento sono fuori dalla sua portata. Il consigliere sportivo celeste deve chiudere almeno l'acquisto di un portiere e di un attaccante Inoltre, dovrà anche cercare un sostituto per Gabri Veiga al centro del campo.

La dirigenza iberica ha cambiato atteggiamento negli ultimi giorni, potendo fare affidamento un corposo tesoretto da investire per rafforzare la rosa rinunciano al pagamento totale della clausola ma riservandosi una possibile percentuale su una vendita futura.

Il mercato del Napoli continua a regalare sorprese. Mentre fino a poche ore fa il suo trasferimento all'Al Ahli sembrava praticamente concluso, Piotr Zielinski si è preso qualche giorno per riflettere. La sua priorità è continuare a vestirsi da azzurro, anche per motivi personali, e il tecnico Rudi García ha chiesto al club di confermarlo, aprendo ancora una volta la strada a un rinnovo che sembrava fuori discussione. La situazione del centrocampista, però, non ha cambiato i piani degli azzurri con Gabri Veiga. Gli azzurri sono decisi a dare l'ultima sprint per accaparrarsi il giovane centrocampista galiziano, a prescindere da quanto accadrà col polacco.