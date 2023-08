Sky - Napoli su Gabri Veiga, si cerca l'intesa con il Celta Vigo: la richiesta degli spagnoli

Calciomercato Napoli. Con il futuro di Zielinski in bilico, il Napoli è pronto a tornare alla carica per Gabri Veiga: il giovane centrocampista del Celta Vigo è seguito con attenzione dallo scout azzurro.

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulla trattativa per Gabri Veiga tra Celta Vigo e Napoli:

Il Napoli non molla Gabri Veiga e sta lavorando per trovare l'intesa con il Celta Vigo. Il talento classe 2002 è un calciatore che piace e sarebbe ritenuto ideale per migliorare il centrocampo, soprattutto in caso di uscita di Piotr Zielinski. Il club spagnolo chiede sempre il valore della clausola - che ammonta a 40 milioni di euro - per lasciar partire la propria stella.