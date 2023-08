Futuro Zielinski, Repubblica: non vuole l'Arabia, l'entourage sì! Deadline per la risposta definitiva

Calciomercato Napoli - Meno fluido, come racconta l’edizione odierna di Repubblica, il futuro di Piotr Zielinski in maglia Napoli.

“In Arabia non vuole andarci. Non ha ancora detto sì alla proposta dell’Al Ahli che ha messo sul piatto un ingaggio da 12 milioni di euro. L’entourage è in pressing e gli ha chiesto di considerare seriamente questa offerta considerando che l’accordo col Napoli sarebbe a cifre molto più basse.

Gli arabi potrebbero pure rilanciare ma all’inizio della prossima settimana servirà una risposta definitiva. Qualora dovesse essere positiva, il club di De Laurentiis incasserebbe circa 30 milioni di euro che investirebbe subito per Gabri Veiga”