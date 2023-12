Futuro Zielinski, prossime settimane decisive: le offerte di Juve e Inter e la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli analizza la situazione in quello che definisce "lo spogliatoio degli scontenti", e ci mette dentro anche Piotr Zielinski: manca ancora l'accordo sul rinnovo. E sullo sfondo, vi sono Inter e Juventus:

"Piotr Zielinski, che da gennaio è libero di firmare per un’altra squadra e ha già ricevuto proposte importanti dalla Juve e soprattutto dall’Inter: l’ad Marotta ha una predilezione per i parametri zero e il polacco sarebbe un colpo di alto livello. Il Napoli non ha ancora perso le speranze di trovare un accordo in extremis (ci sono stati contatti con il suo agente Bolek) per garantirsi ancora le prestazioni di Zielinski. Le prossime settimane saranno decisive dopo lo stallo dell’ultimo periodo".