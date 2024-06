Accostato al Napoli, novità sul futuro di Scamacca: arriva l'annuncio di Luca Percassi

Ultime notizie calciomercato - Accostato anche al Napoli di Antonio Conte, si parla del futuro di Gianluca Scamacca questa sera alla presentazione del nuovo marchio della Serie C.

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della posizione del club, dopo l’evento alla Triennale di Milano, soffermandosi anche sul futuro di Scamacca:

"Sappiamo bene chi siamo e da dove veniamo. La nostra realtà è diversa da quella di club come l'Inter, che ha una struttura e una dimensione completamente differenti. La Serie A è composta da squadre con diverse dimensioni, e siamo orgogliosi di ciò che rappresentiamo. Abbiamo beneficiato delle relazioni con grandi club come l'Inter, che ci hanno permesso di crescere e migliorare".

Sul mercato:

"Il mercato sarà difficile, ma speriamo di fare le cose per bene per rinforzarci. Conosciamo la nostra dimensione e lavoreremo per migliorare.

Scamacca? Sicuramente Scamacca farà parte della nostra rosa l'anno prossimo. Poi sarà il mister a decidere chi gioca".