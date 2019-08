Repubblica - Futuro Milik, nessun accordo per il prolungamento. In dubbio per la sfida con la Fiorentina

Calciomercato Napoli - Arek Milik non attraversa uno dei suoi periodi migliori, a Napoli non è mai riuscito ad esplodere complici anche i due infortuni avuti che lo hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per troppo tempo. In questi giorni è alle prese con un fastidio muscolare, resta in dubbio per la sfida con la Fiorentina. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

In bilico c'è anche il futuro di Milik. Potrebbe entrare nello scambio con l'Inter o anche restare: 20 gol nell'ultima stagione non sono sufficienti per la riconferma e il polacco non ha neanche trovato l'accordo per il prolungamento del contratto. Futuro dunque in bilico. È in dubbio pure per il debutto al Franchi contro la Fiorentina, si sta allenando a parte per un fastidio all'adduttore. Sullo sfondo resta lo spagnolo Llorente che a 34 anni sarebbe un’alternativa di Milik e non certamente il centravanti titolare.