Futuro Messi, Le Parisien: ha già scelto dove giocare il prossimo anno, la squadra

Ultime notizie calciomercato - Il più grande giocatore della storia del calcio non vuole lasciare Parigi e vestirà i colori del PSG anche durante la stagione 2023-2024, è questa la notizia che arriva da Parigi e che riguarda Lionel Messi. Quest'importante novità di mercato arriva pochissimi giorni dopo la vittoria al Mondiale con l'Argentina della Pulce. Ma era già da tempo che proseguivano i negoziati fra i vertici del Paris Saint-Germain e Jorge Messi, papà e procuratore dell'argentino numero 10.

Come racconta Le Parisien, infatti, Leo Messi rinnoverà col PSG:

"Da tre mesi sono tracciate le linee principali di un prolungamento di contratto. E a inizio dicembre, nel cuore dei Mondiali, è stato siglato un accordo di massima per restare almeno un'altra stagione. Lionel Messi non sembra essere stato difficile da convincere. Parigi gli offre due elementi essenziali ai suoi occhi: la sua famiglia è felice e il PSG gli permette di restare ai massimi livelli europei. Il PSG è il club che gli offre le massime garanzie per sperare di alzare nuovamente la Champions League".