Futuro Mertens, CdS: non solo Inter, anche la Roma ci pensa per il post Dzeko

Ultimissime calciomercato Napoli. Mertens-Napoli, il futuro è tornato prepotentemente in bilico. Sembrava fatta per il rinnovo del belga, ma nuovi intoppi di natura anche extra-economica hanno rimesso le trattative in salita. Sul giocatore già si sono mossi diversi club europei, mentre in Italia continua il pressing dell'Inter: i nerazzurri, come riportato dal Corriere dello Sport, dovranno guardarsi anche dal ritorno della Roma.

I giallorossi sono alla presa con il contratto di Edin Dzeko, la cui permanenza nella capitale è tutt'altro che scontata. Nel caso in cui il bosniaco dovesse dire addio, allora la Roma tornarebbe con prepotenza su Dries Mertens provando a beffare le concorrenti: il Napoli è avvisato.