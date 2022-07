Futuro Meret a Napoli? Le tre ipotesi per il portiere se arriva Kepa in azzurro

Qual è la situazione di Alex Meret con il Napoli? Il rinnovo fino al 2027 è pronto ma per il momento non firmerà. E chissà se resterà. Ne parla il Corriere dello Sport.

Qualche mese fa sembrava che le cose stessero cambiando, tanto che Giuntoli e il suo manager, Pastorello, hanno cominciato a definire il rinnovo fino al 2027 del contratto in scadenza nel 2023:

“La sua intenzione è sempre stata quella di prolungare al cospetto di garanzie di continuità che con Kepa, giocoforza, svanirebbero. In sintesi: andrebbe in scena la solita alternanza e dunque la situazione che Meret vuole assolutamente evitare. Se il Napoli chiuderà presto con Kepa si aprirebbero altri scenari. Non rinnova; firma per andare in prestito; cessione. In caso di separazione tornerebbe d'attualità Sirigu”