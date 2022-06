Repubblica - La Juve non molla la presa, ma il Napoli tratta il rinnovo di Koulibaly: la situazione

Calciomercato Napoli - La Juventus non molla la presa ma la decisione di Kalidou Koulibaly appare molto chiara: non andrà in bianconero. E intanto il club azzurro sta portando avanti la trattativa per il rinnovo del difensore e futuro capitano azzurro, dopo l'addio di Insigne.

Koulibaly e De Laurentiis

Futuro Koulibaly: rinnovo col Napoli e offerta Juve

Le ultime notizie sul fronte Koulibaly fra l'interesse di Juve e Barcellona e il rinnovo col Napoli. A scriverle è l'edizione online di Repubblica: