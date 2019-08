Futuro James Rodriguez, che estate difficile: dalla decisione del Bayern al no del PSG

Ogni giorni che passa si complica il futuro di James Rodriguez. Tanti colpi di scena ci son stati sul colombiano, dal Napoli all'Atletico Madrid. Tutto è iniziato nel mese di maggio, quando il Bayern Monaco prese la decisione di non riscattarlo. Da quel momento in poi tante le squadre interessate tra cui Napoli, Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Juventus e PSG.

Con il passare dei giorni qualche club si è tirato fuori anche per la richiesta del Real Madrid che ancora oggi vuole vedere il trequartista a titolo definitivo. Due son stati i club vicini ad James Rodriguez: Atletico Madrid e Napoli. Il primo sta per chiudere con Rodrigoo del Valencia per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. La seconda, invece, è vicina ad ingaggiare Lozano, attaccante del PSV. Infine il mercato della Premier League è chiuso e il calciatore ha incassato il no del PSG. Un'estate non felice per James...

Secondo quanto riportato da Marca Colombia le uniche possibili destinazioni sono Juventus e Milan, ma restiamo sempre nel campo delle ipotesi e non c'è nessuna certezza.