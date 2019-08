Calciomercato Napoli - La Roma è vicinissima all'ingaggio di Davide Zappacosta, quindi salta la pista giallorossa per Hysaj. Secondo quanto affermato dal giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, se non dovesse riaprirsi la pista Juventus o non arrivasse qualche proposta dall'estero, il club azzurro negli ultimi giorni di mercato potrebbe anche pensare alla cessione in prestito. La richiesta degli azzurri resta di 20 milioni di euro.

Futuro Hysaj