Futuro Donnarumma, può tornare in Serie A: la squadra interessata

Calciomercato Serie A - Spunta l'interesse dell'Inter per Gianluigi Donnarumma: l'ex Milan vede il suo futuro in bilico a Parigi, visto che il PSG non s'è fatto sentire per il rinnovo di contratto. E in più, nelle ultime due gare è stato lasciato in panchina: insomma, non il suo momento migliore al Paris Saint-Germain. E sullo sfondo, ci sono già diversi top club che pensano al portiere della Nazionale italiana. Che piace anche in Serie A.

Futuro Donnarumma: può tornare in Serie A!

La Gazzetta dello Sport quindi parla così del futuro di Gigio Donnarumma:

"Da due gare in panchina, Gianluigi Donnarumma non sta vivendo uno dei migliori momenti al PSG. Il club parigino non si è fatto ancora sentire per il rinnovo", svela La Gazzetta dello Sport, "e diversi big club monitorano la situazione: tra questi l'Inter, il Liverpool, il Bayern Monaco e il Manchester City".