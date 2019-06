Futuro D'Ignazio, la Sambenedettese vuole confermarlo: a breve l'incontro con il Napoli [ESCLUSIVA]

Ottima la stagione di Luigi D'Ignazio, protagonista sia con la maglia del Bari in D che con quella della Sambenedettese in Serie C. Il terzino sinistro è di proprietà del Napoli e ha un contratto con gli azzurri valido sino al 30 giugno 2021. In questi giorni il calciatore dovrebbe incontrarsi con la società di Aurelio De Laurentiis per programmare il suo futuro.

Futuro D'Ignazio, la Sambenedettese vuole confermarlo

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, la Sambenedettese vuole confermarlo per la prossima stagione. C'è anche il placet di Paolo Montero, attuale allenatore dei rossoblu. Il tecnico apprezza le doti tecniche di D'Ignazio e vorrebbe il terzino sinistro anche il prossimo anno.

di Simone Scala

