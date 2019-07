L'edizione napoletana di Repubblica scrive sul futuro di Lorenzo Insigne: "Si deciderà invece più in là il destino di Lorenzo Insigne, in vacanza fino a metà luglio dopo gli impegni in Nazionale. Raiola sta valutando la serietà delle offerte di Atletico Madrid e Psg, tenendo in caldo per De Laurentiis il messicano Lozano. È solo il 1 luglio, ma l’ora delle scelte si avvicina".