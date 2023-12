Futuro Demme, Repubblica: la decisione a sorpresa per gennaio, si va verso uno scenario inaspettato!

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli analizza la situazione in quello che definisce "lo spogliatoio degli scontenti", e ci mette dentro anche Diego Demme: a fine anno andrà via. Ma per lui, a sorpresa, si profila uno scenario inaspettato secondo il quotidiano:

"Nell’elenco degli “scontenti” ci sono pure Diego Demme, Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli. Il centrocampista tedesco è stato rilanciato in Coppa Italia da Mazzarri ed è stato forse la nota più positiva con il Frosinone: lascerà sicuramente il Napoli al termine della stagione ma se non si dovesse trovare una sistemazione a gennaio, potrebbe tornare utile nelle rotazioni".