Frosinone, Angelozzi: "Popovic in sinergia col Napoli? Non è facile ma ci stiamo provando! Ha tante offerte"

Calciomercato Napoli - Il responsabile dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta, ha parlato a Sky Sport, affrontando anche il tema relativo alle possibili mosse di mercato del club ciociaro in questo gennaio: "Cerco di fare il mio mestiere nel migliore dei modi. Speriamo di trovare un terzino il prima possibile e accontentare il mister. Nell'ultimo periodo è stato sacrificato, senza tanti difensori".

Sinergia con il Napoli per Popovic?

"Lo spero, non è facile ma è ambito da parecchi club. Ci proviamo, se abbiamo accanto una società importante ci lavoreremo insieme".

Matija Popovic

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli lavora per anticipare la concorrenza di club come Bayern Monaco e Porto: possibile operazione in sinergia per un prestito, col Frosinone alla finestra e interessato all'idea. Lo riporta il collega di Sky Sport, Gianluca DiMarzio:

"Il Napoli segue con attenzione la situazione di Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006. Attualmente, il giocatore è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Partizan, e si trova a Milano: nei giorni scorsi si stava per chiudere il suo passaggio al Milan, ma la trattativa si è bloccata. Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l'Inter. La sfida è aperta, dunque, per il giovane attaccante che è stato ad un passo dal vestire rossonero"

Chi è Matija Popovic

Nato l'8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania, Popovic è cresciuto nel settore giovanile del Partizan: con l'Under 17, nel 2022-2023, 20 gol in 24 partite. Giocatore bravo a spaziare su tutto il fronte offensivo, 193 centimetri d'altezza, può giocare da trequartista, sull'esterno a sinistra o anche da prima punta. In occasione dell'Europeo Under-17 con la Serbia, ha affrontato Italia e Spagna realizzando tre assist, due contro gli azzurri e uno contro gli spagnoli.