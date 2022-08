Rai - Frattesi non rientra nei piani del Napoli: le ultime su Petagna e Simeone

Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di calciomercato, ha riportato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso de La Domenica Sportiva Estate:

"Quanto alla possibilità che sia Davide Frattesi del Sassuolo per sostituire Fabian, dal Napoli arrivano secche smentite: il ragazzo è apprezzato, ma, nonostante le voci diffuse dal suo agente, non rientra nei piani societari.

Infine, capitolo Andrea Petagna. Adriano Galliani definisce il Napoli bottega gara: è il motivo è che De Laurentiis chiede 5 milioni per il prestito ed altri 15 per il riscatto, mentre il Monza è fermo a 2 più 11. Di conseguenza, è in fase di stallo Giovanni Simeone: il suo arrivo è bloccato, perché prima deve partire Petagna".