Frare-Napoli, Auriemma: "C'è l'accordo con gli agenti: le cifre col Cittadella, la possibile strategia di Giuntoli"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma ha dato alcune informazioni su un profilo potenzialmente interessante per il Napoli come quello di Domenico Frare, difensore centrale del Cittadella che in Serie B ha disputato un’ottima stagione. E che, per questo, si è guadagnato la stima di molti club importanti, tra cui proprio il Napoli. Confermata l'esclusiva di CalcioNapoli24.it

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla trattativa Frare

Ecco le parole di Auriemma: “Frare è un classe 1996, se il Napoli lo prenderà sarà per darlo in prestito, chi è ben informato sul giocatore non ha smentito. Il Napoli ha già l’accordo con gli agenti, il calciatore sarebbe felice di venire al Napoli ma gli agenti devono prima incontrare il Direttore Sportivo del Cittadella, ovvero Marchetti, cosa che accadrà all’inizio della prossima settimana. Da ciò che sappiamo attraverso i colleghi ben informati sul Cittadella, il club dovrebbe chiedere 2 milioni. Se il Napoli dovesse prenderlo, potrebbe darlo in prestito al Parma o potrebbe anche restare un altro anno al Cittadella ma il Napoli potrebbe sperimentarlo nella massima serie”.