Gazzetta, Matteo Fontana: "Per Pessina bisogna parlare con l'Atalanta, anche per Kumbulla e Faraoni c'è la fila"

Ultimissime Napoli calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Fontana, Gazzetta:

“Su Pessina bisogna fare una premessa: non è nella bottega del Verona. Il Verona l'ha rilevato in prestito con diritto di riscatto l'estate scorsa dall'Atalanta, per 1,5 milione e ritengo valga di più. L'interlocutore del Napoli a quel punto diventerà il club nerazzurro, ma su Pessina non c'è la stessa situazione di Kumbulla: ha interesse da Inter e Milan. Anche la Roma ha messo gli occhi su tanti giocatori del Verona, c'è stato più che un sondaggio anche per Faraoni. Ha un contratto col Verona fino al 2022, nel pieno della maturità e l'interesse del Napoli è motivato, anche se lo vedo più efficace in una difesa a 3 in fase di spinta, ma non da quarto della difesa”.